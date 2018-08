22. August 2018, 18:53 Uhr "Me Too"-Debatte Deutsche verklagt Harvey Weinstein

Der US-Produzent soll sich 2006 an der Schauspielerin vergangen haben.

Von Max Sprick

Wer sich hinter dem Pseudonym "Emma Loman" verbirgt, weiß man noch nicht. Nur so viel: Es soll eine deutsche Frau sein, die als Model, Schauspielerin und Produzentin arbeitet. Und die nun in Los Angeles den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung verklagt. In der Klageschrift wirft Emma Loman Weinstein vor, sich 2006 während des Filmfestivals in Cannes an ihr vergangen zu haben. Außerdem beschuldigt sie ihn der Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Ihren Angaben zufolge lernte die Frau Weinstein zwei Jahre vor dem Übergriff beim Filmfestival in Venedig kennen. In der am Montag öffentlich gemachten Anklage heißt es, sie habe anfangs zögerlich auf eine Einladung des Produzenten reagiert. Doch Weinsteins Hartnäckigkeit - sein Assistent soll Loman bis zu 30 Mal am Tag angerufen haben - habe sie dazu veranlasst, schließlich doch darauf einzugehen. Zunächst habe sich Weinstein in mehreren Treffen sehr professionell verhalten, bis er sie mit der Aussicht auf mögliche Filmrollen in seine Hotelsuite lockte. Er habe sie dort überwältigt und vergewaltigt, heißt es in dem Text weiter. Im Anschluss soll der heute 66-Jährige Loman mehrmals gedroht haben, er könne ihre Karriere ruinieren, sollte sie an die Öffentlichkeit gehen. Deswegen habe sie zunächst geschwiegen.

Erst nachdem Ende 2017 die Anschuldigungen mehrerer Schauspielerinnen gegen Weinstein laut geworden seien, fühlte sich Loman nach eigener Aussage sicher genug, "um den Anspruch auf Entschädigung für die Vergewaltigung durch Weinstein geltend zu machen."

Weinstein bestreitet weiterhin, jemals Frauen gegen ihren Willen zum Sex gezwungen zu haben. Die Anschuldigungen Lomans weist er klar zurück. Auch im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen ihn hatte sich in sozialen Netzwerken der Hashtag #Metoo zum globalen Sammelruf von Frauen gegen sexuelle Gewalt entwickelt. Knapp ein Jahr nach dem Beginn von "Me too" war die Debatte in Hollywood zwischenzeitlich etwas abgeflaut. Bis Anfang der Woche Vorwürfe gegen Asia Argento laut wurden, eine der "Me too"-Vorreiterinnen. Sie wird beschuldigt, im Mai 2013 den damals 17 Jahre alten Schauspielkollegen Jimmy Bennett missbraucht zu haben. Später habe sie ihm Geld gezahlt, um eine Klage wegen sexueller Nötigung zu vermeiden, berichtete die New York Times. In einem der Zeitung zugespielten Dokument heißt es, die heute 42-Jährige habe sich in diesem Frühjahr mit Bennett auf eine Zahlung von 380 000 Dollar geeinigt.

Argento dementiert den Bericht, sie sei "zutiefst schockiert" über die "absolut falschen" Nachrichten und spricht in einem Interview der Nachrichtenagentur Ansa von "Verfolgung". Bennett habe finanzielle Probleme und deswegen exorbitant viel Geld von ihr verlangt. Auch in Argentos Fall hat die Polizei von Los Angeles Ermittlungen aufgenommen.