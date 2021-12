Von Martin Zips

Das mit dem Fast Food und Deutschland, das hängt auch mit Susan zusammen. Denn Susan war damals mit an Bord, auf der großen Transatlantikfahrt der Holland-Amerika-Linie. Und hätte sie sich hier nicht in den 20-jährigen Walter aus Österreich verliebt, der auf dem Schiff gekellnert hat, es hätte vielleicht noch ein bisschen gedauert, mit dem ersten Big Mac.

Aber so ist der Walter eben im Jahr 1969 zu Susan nach Ohio gezogen und weil er dort einen Job brauchte, hat er bei dieser Schnellimbiss-Kette angefangen, von der es damals in den USA schon einige Hundert Filialen gab. Die Manager dort wollten gerade unbedingt "global" werden. Für die Erschließung des deutschsprachigen Markts suchten sie einen "Native Speaker". Also haben sie den Walter nach Deutschland geschickt. Und Susan ist mitgegangen.

Obergiesing, ein recht erdiges Münchner Viertel, hoch über dem Auer Mühlbach. Sehr viel Verkehr. Links: das Stadion an der Grünwalder Straße, mit dem nicht immer erfolgreichen Fußballverein TSV 1860. Rechts: viele alte Plattenbauten. Die Graffiti-Dichte von Obergiesing erinnert an Berlin-Kreuzberg. Auch die Botschaften: "Fuck the Police", "Autoritäten verpisst euch" und immer wieder: "1860". Genau hier, in der Martin-Luther-Straße, hat Walter Rettenwender, damals 22 Jahre alt, am 4. Dezember 1971 das erste McDonald's-Restaurant Deutschlands eröffnet - europaweit war es nach Amsterdam die Nummer zwei.

Detailansicht öffnen Die Martin-Luther-Straße in München, Heimat der landesweit ersten McDonald's-Filiale. (Foto: PR)

"Damals war Obergiesing noch viel, viel wilder als jetzt", sagt der einstige Filialleiter, heute 72 Jahre alt. "Eigentlich habe ich mit dieser Geschichte ja schon längst abgeschlossen, aber jetzt, wo ich wieder hier bin, da sehe ich wieder die Giesinger Rocker vor mir, die uns damals ständig überfallen haben." Mit zurückgekämmten grauen Haaren, hochgekrempelten Jeans, einer sehr modernen Armbanduhr und einem lässig umgeworfenen Schal bestellt Walter an seinem alten Arbeitsort einen Cappuccino. Natürlich persönlich am Schalter, nicht am Touchscreen. Draußen kleben sie gerade eine goldene "50" ans Fenster, zum Jubiläum. Der Lorbeerkranz ist aus Pommes-Frites-Tüten geformt.

Es war nicht leicht, Rettenwender zu finden. Die Fast-Food-Kette hatte keinen Kontakt mehr zu ihm, und er selber sucht das Scheinwerferlicht nicht. Lieber fährt er dieser Tage mit dem E-Bike über österreichische Passstraßen oder überwintert in Thailand. Aber jetzt sitzt er halt doch noch einmal hier, mitten im Fettgeruch der Vergangenheit, und erzählt von seinem Leben.

Detailansicht öffnen Ein altes Foto an der Verkaufstheke des Obergiesinger Lokals erinnert an die Zeit, da amerikanisches Fast Food in Styroporschachteln noch richtig cool war. (Foto: Stephan Rumpf)

"Walter, it's fucking dark in here", habe US-Firmenboss Ray Kroc damals zu ihm gesagt, als der zum ersten Mal nach Obergiesing kam. "Das mit München als Standort kam ja nur, weil einer der Manager hier eine Freundin hatte - und die wollte er immer wieder im Hotel treffen, am Karolinenplatz", erinnert sich Walter Rettenwender. Wilde Zeiten seien das gewesen. "Immer Party und so." Der Flachbau in Obergiesing sei dann halt ausgewählt worden, weil er gerade frei war. Und da die Amerikaner zufrieden mit Walter waren, der ja eigentlich aus Salzburg stammt und Sohn eines Unternehmers mit Schotter- und Kieslastern ist, durfte er in München weitere Filialen eröffnen. "Darunter das erste Drive-in-Restaurant Europas in der Wasserburger Landstraße. Die Amerikaner haben einfach gemerkt, dass ich Ketchup im Blut habe." Damals schwappte ja so Allerlei über den Ozean. Mal war es der Hula-Hoop-Reifen, mal die Schlaghose, dann die neue Platte von John Denver, die steigende Scheidungsquote, der Trend zum Single-Haushalt oder eben der Cheeseburger. Da galt es als Jungunternehmer, immer vorne mit dabei zu sein.

Allein: Nahrungsaufnahme ohne Porzellanteller und Besteck war in Deutschland noch sehr verpönt. Zwar sind schon im antiken Pompeji erste Fast-Food-Buden nachgewiesen, ohnehin ist die Geschichte der Garküche deutlich älter als die von Restaurants mit Tischdecken, doch unter Bundeskanzlern wie Erhard und Kiesinger rümpfte man doch sehr die Nase über das, was man in anderen Ländern bereits entspannt "Bistro" oder "Cucina povera" nannte. Umso lustiger, dass es ausgerechnet ein Deutschstämmiger gewesen sein soll, der im Jahr 1895 in New Haven, Connecticut, den ersten "Hamburger" verkaufte. Als Mittagssnack für amerikanische Fabrikarbeiter. In Deutschland wagte sich die Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee in den Sechzigerjahren als Erste an die Eröffnung sogenannter Quick-Restaurants. Aber auch hier aß der Kunde im Lokal weiter brav mit Gabel und Messer.

"So richtig los mit Fast Food im Sitzen ging es erst mit uns", sagt Walter Rettenwender. Und natürlich durfte man die Bayern anfangs nicht überfordern. Deshalb warb Rettenwender den Volksschauspieler Maxl Graf als Werbeträger an. Der sei nicht nur bei der bayerischen Urbevölkerung beliebt gewesen (das Wort "Saupreiß" hörte man damals noch ziemlich oft in München), sondern auch bei der Bravo lesenden Jugend. In Köln war es dann die rheinische Frohnatur Willy Millowitsch, die Rettenwender zur Eröffnung der ersten McDonald's-Filialen im Jahr 1974 zu Autogrammstunden verpflichtete. Es folgten Nürnberg, Mönchengladbach, Garmisch, Düsseldorf - und immer wieder München. So ging das los.

Detailansicht öffnen Werbung für Rettenwenders Restaurant. (Foto: McDonald's)

"Als unser damaliger Deutschlandchef dann mit dem Flugzeug abgestürzt ist, da habe ich den Amerikanern im Renault 4 des Verstorbenen vor dem Hotel Vier Jahreszeiten gesagt: ,If you want, I can do it.'" Und so brachte es Rettenwender mit 27 Jahren zum Deutschlandchef und später zum Vorstandschef. Die ersten 500 von heute etwa 1500 deutschen Filialen, das war alles er. Nur Susan, seine Frau, die ist irgendwann wieder zurück nach Amerika.

Fast Food! Was für ein cooles Gefühl das damals für junge Menschen war. Keinen Bock mehr auf "Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald". Keine Lust, im engen Polyesterpulli in Anwesenheit der Verwandtschaft so lange in breiigen Kochkartoffeln zu stochern, bis man das Bild auf dem Porzellanteller vollständig sah. Denn erst, wenn alles aufgegessen war, wenn man ganz brav gewesen war, dann gab es morgen wieder schönes Wetter.

Dabei fühlte sich der deutsche Teenager dieser Tage mehr mit Jimi Hendrix verwandt als zum Beispiel mit Heinz Schenk, dem Fernseh-Wirt vom "Blauen Bock". Und am Sonntag freute man sich als Jugendlicher deutlich mehr auf einen Film mit Sylvia Kristel oder Sophie Marceau im Kino, als auf Heino und Ilja Richter in "Blau blüht der Enzian". Und was das Essen betrifft: Kartoffeln gingen ja schon in Ordnung, sie mussten aber frittiert sein. Und überhaupt: Wozu eigentlich Besteck benutzen? Woanders essen sie doch auch mit Stäbchen. Oder mit der Hand.

Werbepartner wie Steffi Graf und Thomas Gottschalk

Ab Mitte der 1970er sperrten dann auch andere US-Ketten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Burger King zum Beispiel. Aber, und das war ein interessanter Nebeneffekt, auch immer mehr Nicht-Amerikaner trauten sich plötzlich, den Deutschen ihre Köstlichkeiten anzubieten. Und so war im Land des Männergesangsvereins, des Kegelklubs und der Schützengilde plötzlich auch Gyros und Kebab erhältlich, Falafel, Sushi und Dürüm. Als dann alles Amerikanische wegen Vietnamkrieg und Pershing bei der Jugend plötzlich verpönt war, ging man halt in den Imbiss von "Frau Dajunge" in die Bahnhofstraße. Ihren richtigen Namen kannte fast niemand im Dorf. Aber, weil ihr Döner der Allerallerbeste war, und sie ihn den Schülern immer mit dem Satz "Da, Junge!" überreichte, liebte man sie sehr.

Auch Rettenwender gab nicht auf, am Image von Gummibrötchen, Junior-Tüte und Firmenmaskottchen Ronald McDonald zu feilen - immer schön im Rahmen der Richtlinien der bereits Mitte der Fünfzigerjahre in den USA gegründeten Franchise-Kette. "Wir konnten Werbepartner wie Steffi Graf oder Thomas Gottschalk gewinnen!", freut er sich noch heute. Ja, plötzlich gab es bei ihm sogar Salat im Angebot. Natürlich in der Plastikschüssel. "Das größte Problem war der Müll. Das hatte ich anfangs total unterschätzt, welche Ausmaße das annahm." Heute sind ihm die Big-Mac-Styroporschachteln von damals peinlich. "Und ja, bei vielen galten wir eben auch als amerikanische Imperialisten und bekamen die Fenster eingeschlagen." Zudem berichtete der Journalist Günter Wallraff in seinem Buch "Ganz unten", dem Bestseller des Jahres 1985, über skandalöse Arbeits- und Hygieneverhältnisse bei "McDoof", wie die Jugendlichen nun sagten. Den endgültigen Todesstoß hätte allen Fast-Food-Restaurants dann eigentlich Morgan Spurlocks Fettsucht-Doku "Super Size Me" im Jahr 2004 versetzen müssen. Tat sie aber nicht. Es ging immer weiter.

Detailansicht öffnen Richtlinien der Franchise-Kette: McDonald's-Outfits von 1971. (Foto: McDonald's)

Nur Rettenwender stieg irgendwann aus, das war 1991. "Für mich war es an der Zeit." Er ging nach Österreich, um im Oberpinzgau Ziegen und Rinder zu züchten. Aber auch als Unternehmer machte er weiter, nur eben mit der italienischen statt der amerikanischen Gastronomie. "Wissen Sie, mit 20 habe ich mir halt noch keine großen Gedanken über all das gemacht. Der Erfolg hat mich berauscht. Aber heute, da liege ich nachts schon manchmal wach und sehe vieles anders." Als Vorstand des Münchner Vereins Prop e.V. befasst sich Rettenwender mit Suchtprävention bei Jugendlichen.

Für die Tiktok/Instagram-Generation mögen amerikanische Fast-Food-Restaurants heute nicht mehr Treffpunkt der ersten Wahl sein. (Und wenn, dann nur mit Coke Zero.) Doch zum Beispiel für Einsame, Arbeiter, Reisende, Kochunlustige, Spätheimkehrer und Eltern mit kleinen Kindern ergibt die flexitarische Grund-Versorgung - auch die meist sauberen Toiletten neben dem Plastikkugelbad an der Autobahn - schon noch Sinn. Vielleicht auch deshalb, weil sich der ein oder andere gerade hier so gerne daran erinnert, wie cool das alles früher einmal war. Mit Fett. Und Salz. Und Zucker.