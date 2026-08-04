Max Kruse , 38, Ex-Fußballer, spricht wie gewohnt offen und ehrlich über seine Stärken. „Lügen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur, könne er „ganz gut“. Kruse ist einer der Kandidaten in der neuen Staffel der RTL-Show „Die Verräter“, bei der 18 Prominente auf einem Schloss um einen Silberschatz spielen und dabei Allianzen schmieden, bluffen, notfalls auch lügen müssen. Die Show sei „genau“ sein Ding, so Kruse, der sein Repertoire noch präzisierte: „Manipulieren ist eigentlich auch was, was ganz gut drin ist – meistens.“ Er wisse aber, dass das keine gute Eigenschaft sei.

Angela Weiss/AFP

Alec Baldwin, 68, Schauspieler, muss offenbar vorerst einen Rückschlag in der Familienplanung verkraften. In einem Video, das der US-Amerikaner zusammen mit seiner Frau Hilaria Baldwin, 42, auf Instagram postete, formt sie – nur mit einem Bikini bekleidet – mit den Lippen die Worte: „Ich würde alles für dich tun.“ Dann ist Baldwins eher verschlafenes Gesicht zu sehen, der mit einem Grinsen vorschlägt: „Hab noch ein Kind mit mir.“ Darauf allerdings ergreift seine Frau mit überzeugend gespielter Entrüstung die Flucht. Die beiden haben bereits sieben gemeinsame Kinder. „Wenn ‚Ich würde alles für dich tun‘ mit der Realität und ihren Geschäftsbedingungen zusammenstößt“, schrieb Hilaria Baldwin unter den Post.

Mads Claus Rasmussen/AFP

Isabella, 19, dänische Prinzessin, meldet sich pünktlich zum Dienst.

Mit einem breiten Lächeln und bepackt mit einem Rucksack traf die 19-Jährige laut der Nachrichtenagentur Ritzau am Montag in Slagelse ein, um ihren Wehrdienst anzutreten. Die älteste Tochter des dänischen Königspaars ist in der Antvorskov-Kaserne für elf Monate Teil des Gardehusar-Regiments. Damit ist sie eine von 1600 jungen Menschen, die nun den neuen verlängerten Grundwehrdienst angetreten haben. Angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa wurde dieser von vier auf elf Monate verlängert. Auch die Wehrpflicht für Frauen ab 18 Jahren ist neu – Dänemark zieht aber weiter nur jeweils einen Teil eines Jahrgangs ein.

Tiziana Fabi

Amanda Knox, 39, Justizopfer, wechselt in die Humor-Branche. Die US-Amerikanerin will ihre Erfahrungen rund um den aufsehenerregenden Mordfall Meredith Kercher in einer Comedy-Show verarbeiten – und sorgt damit bei der Familie des Opfers für Entsetzen. Knox tritt im August beim Edinburgh Fringe Festival in Schottland mit dem Programm „Amanda Knox: Cartwheel“ (auf Deutsch: Radschlag) auf und spricht dabei unter anderem über ihre Inhaftierung wegen des Mordes an der 21-jährigen Britin Kercher. Der Mord in der italienischen Stadt Perugia hatte 2007 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Schnell gerieten Knox und ihr damaliger Freund unter Verdacht. Knox wurde in einem spektakulären Prozess zunächst zu einer langen Haftstrafe verurteilt und musste vier Jahre im Gefängnis in Italien verbringen. 2015 wurden beide aber letztlich vom Mordvorwurf komplett freigesprochen. Wer Kercher damals getötet hat, ist bis heute nicht geklärt.