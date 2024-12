Bodo Wartke, 47, Kabarettist und Rhabarberbar-Sänger, ist jetzt auch in Venedig berühmt. „Ich werde mittlerweile nicht mehr nur in Deutschland auf der Straße erkannt, sondern unlängst auch in Venedig“, sagte Wartke der Deutschen Presse-Agentur. „Der Kellner im Restaurant, in dem ich essen war, sowie die asiatische Touristin vom Nachbartisch fragten mich beide nach einem Selfie.“ Es komme ihm immer noch total surreal vor, dass der Rapsong, der auf einem deutschsprachigen Zungenbrecher basiert, weltweit bekannt wurde. Wartke und der deutsche Musiker Marti Fischer gingen Anfang des Jahres mit dem Reim über eine Frau namens Barbara, die eine Rhabarberbar besitzt, in den sozialen Medien viral.