Die Maus, 54, TV-Figur, wurde in Köln Ziel eines Brandanschlags. Unbekannte setzten die Figur vor dem 1Live-Haus in Brand. Eine WDR-Empfangsmitarbeiterin bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Als Brandbeschleuniger dienten offenbar Styropor oder ein zerschnittener Schwamm. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und nutzt dabei auch Aufnahmen der Maus-eigenen Kamera. „Diese Tat macht uns fassungslos. Wer und vor allem warum zündet jemand die Maus an?“, sagte Matthias Körnich, Leiter des WDR-Kinderprogramms. „Damit wurde nicht nur eine Figur beschädigt – hier wurde ein Stück Kindheit, ein Symbol der Freude und des Miteinanders angegriffen.“ Die beschädigte Figur werde voraussichtlich am Montag abgebaut und zur Reparatur gebracht.