Mauritius hat wegen einer drohenden Ölkatastrophe den Umweltnotstand ausgerufen, das gab Ministerpräsident Pravind Jugnauth am Freitag bekannt. Ein japanischer Frachter war vor rund zwei Wochen vor der Südostküste von Mauritius auf Grund gelaufen. Am Donnerstag begann dann einer der Tanks Kraftstoff zu verlieren, auf Satellitenbildern war ein dunkler Ölteppich zu sehen, der sich in den türkisen Gewässern ausbreitete.

Helfer versuchen nun, das Öl einzudämmen, auch die Vereinten Nationen sagten Hilfe zu. Naturschützer warnen vor einer Umweltkatastrophe, weil sich das Schiff, das fast 4000 Tonnen Treibstoff geladen hat, in der Nähe mehrerer Schutzgebiete befindet. Mauritius liegt im Indischen Ozean und ist als Urlaubsparadies bekannt.