So fotografierten die Carabinieri ihn nach der Festnahme: Matteo Messina Denaro am 16. Januar 2023.

Von Andrea Bachstein

"Sie wissen doch, wie ich heiße", habe er auf die Frage nach seinem Namen geantwortet, ja, er sei Matteo Messina Denaro. Das berichtet der Carabinieri-Oberst Lucio Arcidiacono, Leiter des 100 Mann starken Spezialkommandos der Carabinieri, von dem Moment am Montagmorgen, der schon als historisch gilt im Kampf gegen die Mafia. Um neun Uhr am Montag verhaftete Arcidiacono den meistgesuchten Mafioso Italiens, bei strömendem Regen in einer kleinen Straße in Palermo. Der seit drei Jahrzehnten flüchtige Cosa-Nostra-Boss hatte eben die auf Krebstherapie spezialisierte Klinik La Maddalena verlassen und wollte wohl in eine Bar.