Der verurteilte Straftäter war aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin-Reinickendorf geflohen.

Die Flucht eines hochgefährlichen Straftäters aus einem psychiatrischen Krankenhaus wirft Fragen auf. Vor allem: Wie sicher sind diese Einrichtungen in Berlin?

Von Verena Mayer, Berlin

Der große Mann mit dem kurz geschorenen Haar und den blauen Augen, der Silvester in Berlin-Friedrichshain unterwegs war, kam Passanten bekannt vor. Es war jener 34-Jährige, nach dem die Polizei zwischen den Jahren mit Foto und Personenbeschreibung fahndete - und das aus gutem Grund. Der Mann gilt als hochgefährlich und war an Weihnachten aus dem Maßregelvollzug ausgebrochen, einer Einrichtung für psychisch kranke Straftäter. Er hatte zwei Pflegerinnen verletzt, einen weiteren Patienten befreit und war danach eine Woche lang in Berlin unterwegs.