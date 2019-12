Über 60 Autos waren in die Massenkarambolage auf der I-64 in Virginia verwickelt.

Bei einer Massenkarambolage mit mehr als 60 Autos sind im US-Staat Virginia Dutzende Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Landespolizei wurden 51 Menschen vor Ort medizinisch behandelt oder ins Krankenhaus eingeliefert. In einer früheren Polizeimitteilung hieß es, einige Menschen seien in kritischem Zustand.

69 Autos waren in den Unfall am Sonntagmorgen auf der Schnellstraße Interstate 64 in York County bei Williamsburg verwickelt. Die genaue Ursache sei unklar, jedoch seien Nebel und vereiste Straßen Faktoren gewesen, teilten die Behörden mit. Die Unfallstelle liegt auf einer Brücke. Augenzeugen posteten in sozialen Medien apokalyptisch anmutende Bilder.

I-64 accident this morning pic.twitter.com/xD1DjLMY1k — Bray Hollowell (@Brayhollowell42) December 22, 2019

Ivan Levy und seine Frau Alena Levy waren in separaten Autos unterwegs zur Arbeit in Richtung Williamsburg. Ivan Levy sagte der Nachrichtenagentur AP, er habe die Geschwindigkeit verringert und die Warnblinker an seinem Lastwagen angeschaltet."Plötzlich habe ich Autos gesehen, die sich aufeinander stapelten", sagte er. Er habe rechtzeitig bremsen können, doch bekam er einen Anruf von seiner Frau, die sagte, sie sei in den Unfall verwickelt gewesen. "Es war einfach so beängstigend", sagte Alena Levy, die im Krankenhaus untersucht wurde, aber nicht ernsthaft verletzt war.

Berichte über Tote gab es zunächst nicht. Einsatzkräfte brauchten Stunden, um die Straße zu räumen und alle Spuren wieder für den Verkehr zu öffnen.