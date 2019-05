Neue Folge der Serie "Ein Anruf bei"

"Ich bin so bekannt, da brauche ich keinen Wahlkampf zu machen"

Lisel Heise ist 100 Jahre alt und will jetzt nochmal in die Politik gehen. An diesem Sonntag tritt sie an, in einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Ihr Vorbild. Helmut Schmidt. Ihr Ziel: Die Wiedereröffnung des Freibads. Von Beate Wild