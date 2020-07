Maskenpflicht in Spanien: Der neue Corona-Bikinistreifen

Am Strand von Ria de Foz in Spanien.

In manchen Teilen Spaniens muss man nun überall in der Öffentlichkeit eine Maske tragen. Für eine gleichmäßige Gesichtsbräune: schwierig.

Er ist der Gradmesser für einen gelungenen Urlaub, der Vorher-Nachher-Beweis für das Fortkommen auf der Bräunungsskala: der Bikinistreifen.

Gleichzeitig wird an Stränden und Beckenrändern alles getan, um ihn zu verhindern: Verrenkungen beim Sonnenbaden, damit das aufgeklappte und nur locker aufliegende Oberteil sich bloß nicht ganz verabschiedet, trägerlose Bustiers, die so oft auch haltlos sind, kreative Wickel- und Tragetechniken, damit die Sonne heute woanders hinkommt als gestern. Und wer meint, das sei ein rein weibliches Problem, der irrt. Hochgekrempelte oder grenzwertig weit heruntergezogene Herrenshorts zeigen das Gegenteil.

Maskenpflicht am Strand

Doch diesen Sommer kommt ein ganz neuer Streifen dazu: der Maskenstreifen. In manchen Teilen Spaniens wurde nun eine verschärfte Maskenpflicht eingeführt. In den Regionen Katalonien, Extremadura und auf den Balearen, zu denen die Inseln Mallorca und Ibiza gehören, muss nun überall in der Öffentlichkeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, sowohl in geschlossenen Räumen, als auch im Freien - also auch am Strand.

Bei Verstößen droht eine Strafe von 100 Euro. Lediglich beim Sport, beim Schwimmen und beim Sonnenbaden am Strand oder Pool darf man sich gesichtsnackig zeigen.

Längst ist selbstverständlich bekannt, dass UV Strahlen ungesund sind und zu "vorzeitiger Hautalterung" führen, wie es auf der Sonnencreme und in der Cosmopolitan heißt (wobei subjektiv betrachtet vermutlich jede Hautalterung vorzeitig eintritt). Dazu sind Solarien in der sozialen Akzeptanz inzwischen etwa auf dem Schmuddelstatus von Spielhallen angelangt. Und dennoch: Ein Sommerurlaub ohne Bräunung ist für viele weiße Urlauber ungefähr so befriedigend wie ein Skiurlaub ohne Schnee.

Vergangenes Jahr verkündete die deutsche Vogue auch noch offiziell: "Der Bikinistreifen ist (definitiv!) zurück". Zugleich lernt man da, dass das jetzt Tanline heißt und man zwischen dem VPL- und dem VBL-Bikinistreifen unterscheidet: der "Visible Panty Line" und der "Visible Bra Line", je nachdem ob man von Höschen oder Oberteil gezeichnet wurde. Wie wohl der neue Bikinistreifen im Gesicht genannt werden wird?

Und weitere Fragen drängen sich auf: Soll man als Malle-Urlauber lieber zum Strand joggen und beim Flanieren auf der Promenade die Walking-Stöcke mitnehmen, um der Pflicht zu entgehen? Oder wäre es eine Variante, das maskierte Gesicht der Sonne hinzuhalten und den anschließenden Maskenstreifen mit Stolz zu tragen? Entscheidet man sich für Letzteres, wird bei der Rückkehr ins Büro nie wieder jemand sagen: "Bist ja gar nicht braun geworden".

Jetzt sitzt der Vorher-Nachher-Beweis im Gesicht. Bestenfalls erhält man sich die Stirn- und Augenbräune bis zum Winter. Im Skiurlaub ist dann wieder die andere Gesichtshälfte dran.