29. März 2019, 19:18 Uhr Schleswig-Holstein Schule wegen Masern geschlossen

Ein Gymnasium im norddeutschen Bad Segeberg schickt am Freitag alle Schüler wegen eines an Masern erkrankten Jungen nach Hause.

Am Montag dürfen Schüler, Lehrer und Angestellte das Schulgebäude nur betreten, wenn sie einen eine Masernimpfung vorweisen können.

Ein Gymnasium im norddeutschen Bad Segeberg hat am Freitag alle Schüler nach Hause geschickt, weil ein Junge an Masern erkrankt war, teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Nach dem Wochenende will die Schule nur jene Schüler, Lehrer und Angstellten den Zutritt ins Schulgebäude gestatten, die einen Masernschutz im Impfpass vorweisen können.

Wie das Gymnasium auf seiner Homepage mitteilte, dürfen in den nächsten Tagen nur Personen, die einen ausreichenden Masern-Impfschutz nachweisen können, in die Schule kommen. Diese Anordnung gelte zunächst bis Mittwoch. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet.

Außerdem gibt es an einer Bad Segeberger Grundschule einen weiteren Verdachtsfall auf Masern. An der Theodor-Storm-Schule nehme laut der Schulleitung ein Schüler schon mehrere Tage nicht mehr am Unterricht teil , weil seine Geschwister an Masern erkrankt seien, heißt es in einem Bericht der Lübecker Nachrichten, in dem die Schulleitung Stellung nimmt.

Auch an dieser Schule kontrolliert das Gesundheitsamt in der nächsten Woche die Impfausweise von Schülern, Lehrern und Schulmitarbeitern, teilte der Kreis Segeberg mit. Wer keinen ausreichenden Infektionsschutz nachweisen könne, wird wieder nach Hause geschickt. "Eine Wiederzulassung ist nur nach zwei dokumentierten Impfungen durch Vorlage eines Impfausweises oder nach sicherem serologisch nachgewiesenem Immunschutz durch Vorlage eines Befundes oder bei gesichert durchgemachter Masernerkrankung, bescheinigt durch einen Arzt, möglich", heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsamtes.