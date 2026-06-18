Zum Hauptinhalt springen

Urteil gegen Vergewaltiger Marvin S.Sie will einfach nur, dass ihr Schicksal anerkannt wird

Lesezeit: 6 Min.

Nach einer Vergewaltigung ist es für einen möglichen späteren Prozess wichtig, dass zeitnah in dafür spezialisierten Kliniken gerichtsfeste Spuren gesichert werden.
Nach einer Vergewaltigung ist es für einen möglichen späteren Prozess wichtig, dass zeitnah in dafür spezialisierten Kliniken gerichtsfeste Spuren gesichert werden. Bearbeitung: SZ, IMAGO/Zoonar.com/Liudmyla Lazory

Nisa R. wurde von Serienvergewaltiger Marvin S. betäubt, missbraucht und gefilmt. Die Polizei will erst gar nicht ermitteln, später erhält er ein mildes Urteil. Dagegen ist sein Opfer Nisa R. vorgegangen. Mit Erfolg. Aber der jahrelange Kampf hat Spuren hinterlassen.

Von Uta Eisenhardt

SZ bei Google bevorzugen

Sie habe erstaunlich gut geschlafen, sagt Nisa R. an diesem Morgen. Gut geschlafen heißt für sie: Sie habe in ihren Träumen nicht gesehen, wie sie vergewaltigt wurde.

Zur SZ-Startseite

Gerichtsprozess
:Die Nacht, die für immer ihr Albtraum bleibt

Eine junge Frau wird unter Drogen gesetzt und vergewaltigt, sie hätte die Nacht fast nicht überlebt. Ihr mutmaßlicher Peiniger steht nun vor Gericht, er bestreitet die Tat. Doch die Ermittler fanden weitere Opfer.

SZ PlusVon Uta Eisenhardt (Text) und Stefan Dimitrov (Illustration)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite