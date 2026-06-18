Nisa R. wurde von Serienvergewaltiger Marvin S. betäubt, missbraucht und gefilmt. Die Polizei will erst gar nicht ermitteln, später erhält er ein mildes Urteil. Dagegen ist sein Opfer Nisa R. vorgegangen. Mit Erfolg. Aber der jahrelange Kampf hat Spuren hinterlassen.

Von Uta Eisenhardt