Sie habe erstaunlich gut geschlafen, sagt Nisa R. an diesem Morgen. Gut geschlafen heißt für sie: Sie habe in ihren Träumen nicht gesehen, wie sie vergewaltigt wurde.
Urteil gegen Vergewaltiger Marvin S.Sie will einfach nur, dass ihr Schicksal anerkannt wird
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Nisa R. wurde von Serienvergewaltiger Marvin S. betäubt, missbraucht und gefilmt. Die Polizei will erst gar nicht ermitteln, später erhält er ein mildes Urteil. Dagegen ist sein Opfer Nisa R. vorgegangen. Mit Erfolg. Aber der jahrelange Kampf hat Spuren hinterlassen.
Von Uta Eisenhardt
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