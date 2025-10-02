Ein junger Mann sitzt auf der Anklagebank: schlank, groß, blaue Augen, angenehme Bassstimme. Er gibt an, 38 Jahre alt zu sein und Betriebswirtschaft studiert zu haben. Sein derzeitiger Wohnsitz sei die JVA Moabit. Mitte Juli war Marvin S. zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden: Er hatte am 20. April 2022 die damals 20-jährige Nisa R. (Name von der Redaktion geändert) vergewaltigt und sie dazu gebracht, harte Drogen zu konsumieren, was die 12. Große Strafkammer des Berliner Landgerichts als fahrlässige Körperverletzung wertete. Hinzu kam, dass Marvin S. die nackte und bewusstlose Frau ohne deren Einverständnis gefilmt hatte, was strafrechtlich als Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gilt.