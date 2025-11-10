Marvin S. hat mehrfach bewusstlose Frauen vergewaltigt und dabei gefilmt. Eine Schülerin überlebte das nur knapp. Fast wäre gar nicht gegen ihn ermittelt worden - doch nun verurteilt ihn ein Gericht als Seriensexualstraftäter.

Marvin S. scheint bis zum Schluss gehofft zu haben. Als der Vorsitzende Richter Thorsten Braunschweig sein Urteil verkündet, wirkt der Angeklagte wie betäubt. Er setzt sich auf seine Bank. Immer wieder streicht seine Zunge über seine Lippen. Dann beugt er sich vornüber und stützt sein Gesicht in seine Hände.