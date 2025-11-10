Zum Hauptinhalt springen

ProzessHaft und Sicherungsverwahrung für Serienvergewaltiger

Der Vorsitzende Richter Thorsten Braunschweig (2.v.r) wartet im Saal 200 des Kriminalgerichts Moabit auf den Prozessbeginn gegen Marvin S.
Der Vorsitzende Richter Thorsten Braunschweig (2.v.r) wartet im Saal 200 des Kriminalgerichts Moabit auf den Prozessbeginn gegen Marvin S.

Marvin S. hat mehrfach bewusstlose Frauen vergewaltigt und dabei gefilmt. Eine Schülerin überlebte das nur knapp. Fast wäre gar nicht gegen ihn ermittelt worden - doch nun verurteilt ihn ein Gericht als Seriensexualstraftäter.

Von Uta Eisenhardt, Berlin

Marvin S. scheint bis zum Schluss gehofft zu haben. Als der Vorsitzende Richter Thorsten Braunschweig sein Urteil verkündet, wirkt der Angeklagte wie betäubt. Er setzt sich auf seine Bank. Immer wieder streicht seine Zunge über seine Lippen. Dann beugt er sich vornüber und stützt sein Gesicht in seine Hände.

