Marteria , 43, Rapper, mag Kugelfisch-Sashimi. In Tokio habe er es mal probiert, erklärte der Musiker der Deutschen Presseagentur. In seinem neuen Album singt er, der bürgerlich Marten Laciny heißt, das Lied: „Du bist mein Kugelfisch. Du bist mein pures Gift“. Bei falscher Zubereitung handele es sich jedoch um eine potenziell tödliche Fischart, warnte Marteria. Damit der Fisch nicht die letzte Mahlzeit bleibt, komme es entscheidend auf seine Zerlegung an. Besonders gefährlich seien Eierstöcke und Leber, welche das Gift Tetrodotoxin enthalten. Allerdings, so Marteria, habe er in Japan dem Koch vertraut. In seinem Lied „L.I.E.B.“ steht der Kugelfisch als Sinnbild für eine vermeintlich zum Scheitern verurteilte und schmerzhafte Liebesbeziehung.

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Winfried Kretschmann, 77, scheidender Ministerpräsident von Baden-Württemberg, kann sich vorstellen, zeitweise wieder als Lehrer zu arbeiten. „Mal zwei Stunden zu einem Oberstufenkurs Politik zu gehen und von der Demokratie zu erzählen“ sei für ihn durchaus denkbar, so Kretschmann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er glaube, „dass vielen Leuten das Verständnis für Demokratie schlichtweg verloren gegangen ist. Zum Beispiel, dass es der Kern der Demokratie ist, Dinge durchzusprechen, auszuhandeln und mit dem Ergebnis auch zurechtzukommen“, meinte der ehemalige Lehrer und Grünen-Politiker. Früher hätten die Menschen eine Bindung an eine Kirche, zu einem Verein gehabt, doch das nehme ab. „Aber genau an diesen Stellen lernt man unglaublich viel von diesem Kern der Demokratie.“

Hauke-Christian Dittrich

Nina Chuba, 27, Sängerin, empfiehlt Therapie. Sie empfinde es als befreiend, wenn Menschen offen sagten, dass es ihnen schlecht gehe, sagte sie dem Stern. Vor einiger Zeit habe sie selbst einmal in einem Songwriting-Camp gemerkt, wie ihre Verfassung gekippt sei. „Ich konnte morgens plötzlich nicht mehr aufstehen. Ich lag im Zimmer, war traurig, habe viel geweint und mich zu nichts aufraffen können“, berichtete die Sängerin. Sie habe daraufhin mit ihrem Management gesprochen und gesagt: „,Ich brauche Therapie.' Die haben mir direkt geholfen.“ Seit zweieinhalb Jahren sei sie jetzt schon in Behandlung, „ich empfehle es jedem“. Nina Chuba zählt zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands.

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Oliver Welke, 60, Satiriker, verspricht, nie wieder einen Sänger zu beleidigen. Über Fans des Schlagersängers Howard Carpendale hatte Welke vor einigen Tagen in der ZDF-„Heute Show“ gewitzelt: „Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale.“ Darauf hagelte es Kritik, auch von Carpendale selbst. Nun aber erklärte Welke in der von ihm moderierten Sendung: „Ja, es war ein sehr doofer unnötiger alter Witz.“ Auf Instagram hatte Carpendale zuvor erklärt, auf seinen Konzerten träfen sich nur „feine Leute“, was Welke jetzt bestätigte.