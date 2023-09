Erdbeben in dieser Größenordnung gibt es laut Fachleuten in Marokko nur im Abstand von Hunderten von Jahren. Und doch muss man immer mit ihnen rechnen.

Von Hanno Charisius

Die geologischen Prozesse der Erde laufen in aller Regel irrwitzig langsam ab. Nur manchmal kracht es gewaltig. Mit einer Geschwindigkeit von etwa vier Millimetern pro Jahr bewegen sich zum Beispiel die afrikanische Kontinentalplatte und die Eurasische Platte aufeinander zu. Und obwohl die Bewegungen der Erdplatten so langsam sind, läuft das nicht ohne Spannungen im Untergrund ab, die sich mitunter entladen müssen - so wie am vergangenen Freitag in Marokko.