Selbstbestimmungsgesetz Mit Walrossbart ins Frauengefängnis? 20. August 2025, 15:30 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Mit Leopardenbluse, Goldklunkern und rot geschminkten Lippen trat Marla Svenja Liebich im Landgericht Leipzig auf. (Foto: Sebastian Willnow/picture alliance/dpa)

Als Marla Svenja Liebich noch einen männlichen Vornamen trug, wurde die queerfeindliche Rechtsextremistin unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt. Nun wurde sie zum Haftantritt in ein Frauengefängnis geladen, doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

