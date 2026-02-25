Wer Menschen meiden will, ist hier am richtigen Ort. Das Sonnenlicht liegt fahl auf dem Asphalt, von ein paar Gebäuden bröckelt still der Putz. Dieser Gewerbehof im Osten von Halle unterscheidet sich nicht von Gewerbehöfen in Fürstenfeldbruck oder Bottrop: Kaum jemand kommt zufällig hierher.
RechtsextremismusWo ist Marla Svenja Liebich?
Rechtsextremist Sven Liebich wurde als Mann verurteilt, änderte den Geschlechtseintrag und den Vornamen und erschien dann nicht zum Haftantritt im Frauengefängnis. Seither ist die Person auf der Flucht. Eine Spurensuche in Sachsen-Anhalt.
Von Marcel Laskus, Halle
