Wer Menschen meiden will, ist hier am richtigen Ort. Das Sonnenlicht liegt fahl auf dem Asphalt, von ein paar Gebäuden bröckelt still der Putz. Dieser Gewerbehof im Osten von Halle unterscheidet sich nicht von Gewerbehöfen in Fürstenfeldbruck oder Bottrop: Kaum jemand kommt zufällig hierher.