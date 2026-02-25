Zum Hauptinhalt springen

RechtsextremismusWo ist Marla Svenja Liebich?

Lesezeit: 6 Min.

Marla Svenja Liebich bei einem Gerichtstermin im Juli 2025 in Leipzig. Dieses Verfahren wurde eingestellt, in einem anderen Prozess wurde Liebich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
Marla Svenja Liebich bei einem Gerichtstermin im Juli 2025 in Leipzig. Dieses Verfahren wurde eingestellt, in einem anderen Prozess wurde Liebich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. (Foto: Sebastian Willnow/picture alliance/dpa)

Rechtsextremist Sven Liebich wurde als Mann verurteilt, änderte den Geschlechtseintrag und den Vornamen und erschien dann nicht zum Haftantritt im Frauengefängnis. Seither ist die Person auf der Flucht. Eine Spurensuche in Sachsen-Anhalt.

Von Marcel Laskus, Halle

Wer Menschen meiden will, ist hier am richtigen Ort. Das Sonnenlicht liegt fahl auf dem Asphalt, von ein paar Gebäuden bröckelt still der Putz. Dieser Gewerbehof im Osten von Halle unterscheidet sich nicht von Gewerbehöfen in Fürstenfeldbruck oder Bottrop: Kaum jemand kommt zufällig hierher.

