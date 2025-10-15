Markus Söder , 58, bayerischer Ministerpräsident, sieht davon ab, sich mit freiem Oberkörper in der Öffentlichkeit zu zeigen. Im Interview mit der Zeitschrift Bunte verriet der CSU -Chef, dass er im Sommer zwar gerne baden geht, davon aber auf keinen Fall freizügige Fotos in der Presse sehen möchte. Das liegt auch einen einem Präzedenzfall, der ihm im Kopf geblieben ist. „Ich erinnere mich aus dem Geschichtsunterricht an den Reichspräsidenten Friedrich Ebert, der mit einem Badefoto in der Weimarer Republik verunglimpft wurde“, sagte Söder. Abseits der Kameras genieße er dann natürlich besonders die bayerischen Seen. Egal, ob Chiemsee oder Brombachsee, Hauptsache es gibt „keine nackte Haut in der Politik“.

(Foto: David Livingston/Getty Images)

Sia, 49, Sängerin, soll das Luxusleben ihres Noch-Ehemanns Daniel Bernad, 47, aufrechterhalten. Zumindest wenn es nach diesem selbst geht, so berichtet es unter anderem das People-Magazin. Im März hatte die Australierin die Scheidung eingereicht, jetzt sorgt Bernad sich aber, dass er sich seinen „Upper Class Lifestyle“ nicht mehr leisten könne. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er 250 856 Dollar (rund 216 ooo Euro) Unterhalt pro Monat fordert. Bernad hatte seinen Beruf als Strahlentherapeut aufgegeben, um gemeinsam mit Sia eine Klinik für Ketamin-Behandlungen zu eröffnen. Während ihrer Ehe hätten die beiden monatlich etwa 400 000 Dollar für Privatjets, Urlaube, Besuche in gehobenen Restaurants und mehrere Angestellte ausgegeben. Da Sia nach Bernads Berufswechsel die „Brotverdienerin“ in der Beziehung gewesen sei, solle sie nun Unterhalt zahlen. Das Paar war seit Dezember 2022 verheiratet und hat einen 18 Monate alten Sohn namens Somersault Wonder.

(Foto: Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga)

Meghan, 44, Herzogin ohne Verpflichtungen, hat sich selbst zur Fashion Week in Paris eingeladen. Das verriet Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli, 58, dem Magazin The Cut. „Sie hat sich gemeldet und gesagt, dass sie gerne zur Show kommen würde“, sagte Piccioli, der Meghan laut eigener Aussage schon seit Jahren kennt. Er habe ihren Besuch dann nicht groß orchestriert, weil ihr Kommen eine Überraschung sein sollte: „In der Mode sind echte Überraschungen selten, und diese war wunderschön.“

(Foto: Jens Kalaene)

Finch, 35, Rapper, der früher den Beinamen „asozial“ führte, will mittlerweile lieber unter dem Hashtag #sehrsozial geführt werden. In einem Instagram-Video teilte der Musiker einen Vorfall, der sich bei einem seiner Konzerte Anfang Oktober ereignet hatte. Finch hatte von der Bühne aus gesehen, wie ein männlicher Fan eine Frau von hinten ungewollt anfasste, und machte kurzen Prozess. „Bruder, ich stehe hier vorne und sehe, wie du die Mädels begrapschst. Dann ist vorbei“, sagte er, während er die Sicherheitskräfte anwies, den Täter rauszuwerfen: „Und einmal nach Hause schicken, bitte. Dankeschön.“ Das restliche Publikum störte sich nicht weiter an der Unterbrechung und klatschte für den Rauswurf Beifall.