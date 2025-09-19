Priscilla Chan hat mit dem Geld ihres Mannes Mark Zuckerberg soziale Projekte, Einwanderer und Minderheiten gefördert. Jetzt huldigt der Meta-Chef Trump und dem Maga-Kult. Und seine Frau?

Von Ann-Kathrin Nezik

Es gibt Beziehungen, in denen sich ein Partner so sehr verändert, dass man sich irgendwann fragen muss, mit was für einem Typen man da eigentlich zusammenlebt. Auf den ersten Blick stellt sich die Ehe von Priscilla Chan als ein solcher Fall dar. 2012 heiratete sie einen Nerd namens Mark Zuckerberg, der als Student in seinem Wohnheimzimmer eine Website namens Facebook programmiert hatte und fürs antike Rom schwärmte. Der Zuckerberg von damals war schräg, aber letztlich harmlos. Heute ist aus ihm ein Unternehmer geworden, der sich mehr „maskuline Energie“ in der Arbeitswelt wünscht und Donald Trump huldigt. Vor zwei Wochen erst saß der Meta-Chef bei einem Dinner der Tech-Bosse wie ein Kronprinz neben dem US-Präsidenten.