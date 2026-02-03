Das Timing könnte kaum schlechter sein für das norwegische Königshaus: Am Wochenende kommt heraus, dass die norwegische Kronprinzessin über Jahre hinweg enge Kontakte zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte. An diesem Dienstag, an dem der Prozess gegen ihren nichtehelichen Sohn Marius Borg Høiby beginnt, unter anderem wegen des Vorwurfs vierfacher Vergewaltigung, stimmt das norwegische Parlament über einen Vorschlag zur Abschaffung der Monarchie ab. Und kurz vor Prozessauftakt wird Marius Høiby erneut festgenommen, diesmal wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und Verstoß gegen ein Kontaktverbot.
NorwegenEin Königshaus, drei Krisen
Lesezeit: 6 Min.
Von heute an muss sich Marius Borg Høiby in Norwegen vor Gericht verantworten. Doch nicht nur wegen der drohenden Haftstrafe für den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit steht die Monarchie unter Druck.
Von Alex Rühle
Unvergessen – Große Kriminalfälle:„Wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an“
Wilfried R. streitet sich im Schrebergarten mit seinen Nachbarn um das richtige Rasenmähen. Dann nimmt er einen Holzknüppel und geht zu ihnen rüber.
Lesen Sie mehr zum Thema