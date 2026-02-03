Das Timing könnte kaum schlechter sein für das norwegische Königshaus: Am Wochenende kommt heraus, dass die norwegische Kronprinzessin über Jahre hinweg enge Kontakte zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte. An diesem Dienstag, an dem der Prozess gegen ihren nichtehelichen Sohn Marius Borg Høiby beginnt, unter anderem wegen des Vorwurfs vierfacher Vergewaltigung, stimmt das norwegische Parlament über einen Vorschlag zur Abschaffung der Monarchie ab. Und kurz vor Prozessauftakt wird Marius Høiby erneut festgenommen, diesmal wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und Verstoß gegen ein Kontaktverbot.