Das letzte Foto, das von Marius Borg Høiby veröffentlicht worden ist, zeigt ihn in einem Planschbecken. Nicht im Alter von vier Jahren, sondern jetzt aktuell mit 29 - und zwei weiteren Gefängnisinsassen. Die norwegische Boulevardzeitung Se og Hør hatte es Ende Mai veröffentlicht und wollte damit ein bisschen Empörung darüber erzeugen, wie angenehm es doch ein Kronprinzessinnensohn selbst im Gefängnis habe. Es stellte sich dann aber schnell heraus, dass das Foto mit technischen Hilfsmitteln manipuliert worden war. Die Redaktion von Se og Hør gab sich zerknirscht darüber, dass man ein gefälschtes Foto veröffentlicht habe und löschte es, doch die Szene im Planschbecken selbst soll echt gewesen sein, haben die Recherchen anderer norwegischer Medien ergeben.