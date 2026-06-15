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ProzessVier Jahre Haft für Marius Borg Høiby

Lesezeit: 5 Min.

Marius Borg Høiby auf dem Weg zu seinem Anwalt im Januar 2026. Während des Prozesses war es nicht erlaubt, ihn im Umfeld des Gerichts oder im Gerichtssaal zu fotografieren.
Marius Borg Høiby auf dem Weg zu seinem Anwalt im Januar 2026. Während des Prozesses war es nicht erlaubt, ihn im Umfeld des Gerichts oder im Gerichtssaal zu fotografieren. Heiko Junge/via REUTERS

Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und sieben Monate für den Sohn der norwegischen Kronprinzessin gefordert, unter anderem wegen Vergewaltigung. Doch in einigen Punkten sprach der Richter Høiby überraschend frei.

Von Kerstin Lottritz

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Das letzte Foto, das von Marius Borg Høiby veröffentlicht worden ist, zeigt ihn in einem Planschbecken. Nicht im Alter von vier Jahren, sondern jetzt aktuell mit 29 - und zwei weiteren Gefängnisinsassen. Die norwegische Boulevardzeitung Se og Hør hatte es Ende Mai veröffentlicht und wollte damit ein bisschen Empörung darüber erzeugen, wie angenehm es doch ein Kronprinzessinnensohn selbst im Gefängnis habe. Es stellte sich dann aber schnell heraus, dass das Foto mit technischen Hilfsmitteln manipuliert worden war. Die Redaktion von Se og Hør gab sich zerknirscht darüber, dass man ein gefälschtes Foto veröffentlicht habe und löschte es, doch die Szene im Planschbecken selbst soll echt gewesen sein, haben die Recherchen anderer norwegischer Medien ergeben.

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Als Vierjähriger wurde Marius Borg Høiby Mitglied von Norwegens königlicher Familie. Doch so richtig hat er nie dazugehört, hinter der Fassade bekam er Probleme. Wie konnte er so tief fallen?

SZ PlusVon Kerstin Lottritz

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