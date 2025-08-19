Norwegen 32 Anklagepunkte gegen Marius Borg Høiby 19. August 2025, 11:55 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Marius Borg Høiby neben seiner Mutter, der Kronprinzessin Mette-Marit, auf einem Foto von 2022. (Foto: Lise Aserud/AP)

Vergewaltigung, Missbrauch, Morddrohungen – was dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin vorgeworfen wird, könne „Leben zerstören“, sagt der Staatsanwalt. Und die Königsfamilie? Bleibt diesmal auffallend still.

Von Alex Rühle

