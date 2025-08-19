32 Anklagepunkte, darunter mehrfache Vergewaltigung. Marius Borg Høiby, dem leiblichen Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit und Stiefsohn des Kronprinzen Haakon, werden so viele, so gravierende Verbrechen vorgeworfen, dass der Staatsanwalt Sturla Henriksbø auf der eigens einberufenen Pressekonferenz am Montag von einem „äußerst schwerwiegenden“ Fall sprach.
Vergewaltigung, Missbrauch, Morddrohungen – was dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin vorgeworfen wird, könne „Leben zerstören“, sagt der Staatsanwalt. Und die Königsfamilie? Bleibt diesmal auffallend still.
