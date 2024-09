Mario Götze, 32, Fußballer, verteilt gut gemeinte Ratschläge an Mario Götze, 17, Fußballer. In einem Brief an sein 17 Jahre junges Ich, der gerade in der Porträtsammlung „Stimmen der Eintracht“ erschienen ist und auch von der Zeit veröffentlicht wurde, bereut der Ex-Nationalspieler seinen frühen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern im Alter von 21 Jahren: „Ich weiß, du gibst nicht viel darauf, wenn ich dir sage: Bleibe noch ein bisschen länger in Dortmund. Es wird dir und deiner Entwicklung guttun. Ich habe auf diesen Rat auch nicht gehört. Ich war verbohrt. Ich war ehrgeizig.“ Götze, der mittlerweile bei Eintracht Frankfurt spielt, hätte auch sein wichtigstes Tor, das Tor zum WM-Sieg 2014, lieber als 35-Jähriger geschossen als so früh in seiner Karriere. „Dieses Tor ist immer da. Du wirst reduziert auf dieses Tor. Du bist dieses Tor. Ich habe meine Zeit gebraucht, um dieses Tor, um den Fußball mit meinem Leben zu verbinden.“