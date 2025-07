Die Betreuung der Kinder nach dem Zyklus ausrichten: Mit dieser Idee hat die frisch von ihrem Mann getrennte Schauspielerin Marie Nasemann im Netz polarisiert. Was eine Sozialwissenschaftlerin und Paartherapeutin davon hält.

Interview von Carolin Fries

Getrennt erziehende Eltern haben viel Abstimmungsbedarf: Wer betreut wann die Kinder, wer übernimmt den dringenden Arzttermin, wie teilt man sich beim Schulfest auf? Schauspielerin und Podcasterin Marie Nasemann, 36, hat am Wochenende eine neue Kategorie geschaffen. Auf Instagram teilte sie ihre Überlegung, die Betreuungszeiten der Kinder künftig nach ihrem Zyklus ausrichten zu wollen. Dafür erntete sie einen kleinen Shitstorm – zu Unrecht, wie Alicia Schlender findet. Die Sozialwissenschaftlerin und Paartherapeutin aus Berlin forscht seit Jahren zu Sorgearbeit in Co-Elternschaften. Aktuell untersucht die 34-Jährige für ihre Doktorarbeit die Geschlechterverhältnisse in Stieffamilien. Sie ist selbst Mutter von zwei Kindern in Patchwork-Konstellation.