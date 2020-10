Von Alexander Mühlauer, London

Da ist zum Beispiel Oh My Cod in Coppull. Bei dem Fish-and-Chips-Laden im Nordwesten Englands gibt es jetzt eine Tüte Pommes umsonst - und zwar für all jene, die sie wirklich brauchen. "Die Regierung hat gegen einen Antrag gestimmt, in den Schulferien kostenlose Schulmahlzeiten anzubieten", teilte der Imbiss vor ein paar Tagen auf Twitter mit. "Wenn Sie also Schwierigkeiten haben, Ihre Kleinen während der Ferien zu ernähren, schämen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten, kommen Sie einfach vorbei und fragen Sie nach einer Tüte Pommes aufs Haus."