Marc Terenzi , 47, Sänger und Reality-TV-Star, will ein guter Vater sein. Nachdem seine 19-jährige Tochter Summer Terenzi (aus der Ehe mit Sängerin Sarah Connor) in einem Song die schwierige Beziehung zu ihrem Vater aufgearbeitet hatte, bat dieser sie nun um Verzeihung. „Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut“, sagte Marc Terenzi der Bild -Zeitung . In dem Song singt seine Tochter: „My father never wanted kids.“ Marc Terenzi stellte jedoch klar: „Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder.“

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Haftbefehl, 40, Rapper, kündigt aus gesundheitlichen Gründen eine Auftrittspause an. Aykut Anhan, wie der Offenbacher Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, erklärte über einen Beitrag auf Instagram: „Aktuell bin ich emotional und körperlich nicht in der Verfassung, aufzutreten.“ Im vergangenen Jahr thematisierte die Netflix-Doku „Babo“ über Haftbefehl unter anderem seine Kokainsucht. Die Zeit nach der Doku habe ihn zusätzlich belastet, weshalb er nun Ruhe und Zeit brauche, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren, schrieb Haftbefehl, ohne genauere Details zu seinem Gesundheitszustand zu nennen. „Ich kämpfe jeden Tag daran, wieder auf die Beine zu kommen, und hoffe, dass ihr Verständnis für meine Situation habt.“ Zu Beginn des Monats erregte der Rapper bereits Aufsehen, als spontan sein Auftritt auf dem Festival „World Club Dome“ in Frankfurt ausfiel. Auch 2022 musste Haftbefehl eine Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen.

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Andrea Kiewel, 61, Moderatorin, ärgert sich über Apothekenpreise. In ihrer Kolumne in der Zeitschrift SuperIllu schreibt Kiewel laut einem Bericht des Münchner Merkur, sie habe für einen Einkauf von zwei kleinen Tuben Sonnencreme 45 Euro bezahlen müssen. „Und ich bin mir sicher, mich verhört zu haben“, schreibt die Moderatorin. Aufgrund ihrer empfindlichen Haut könne sie nur spezielle Sonnencremes verwenden. „Mag ja sein, dass die Firma mehr bezahlen muss für alle chemischen Zutaten meiner Sonnencreme, sorry, aber ich bekomme keinen Pfennig mehr Gehalt“, ergänzt sie. Die Zeitung Welt am Sonntag berichtete 2024, dass Kiewel für ihre Moderation des ZDF-„Fernsehgartens“ eine Jahresgage von etwa 400 000 Euro erhält.

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Lionel Messi, 38, Fußball-Legende, wird zum Standbild. An einer Hauptstraße in der argentinischen Kleinstadt Cutral Có wurde laut einer Mitteilung der Gemeinde eine weiße, 26 Meter hohe und 70 Tonnen schwere Statue zu Ehren des Fußballers eingeweiht. Die Skulptur wurde vom lokalen Künstler Aldo Beroisa entworfen und soll Touristen anlocken. Cutral Có bildet mit der Nachbarstadt Plaza Haincul ein bedeutendes Zentrum der Erdöl- und petrochemischen Industrie. Die argentinische Stadt ist jedoch nicht die erste mit einem Messi-Monument: Im indischen Kalkutta musste eine 21 Meter große Statue aus Sicherheitsgründen wieder abgebaut werden. Das Kunstwerk hatte im Wind geschwankt.