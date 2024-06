Sean Penn , 63, Schauspieler, hat mit Liebesdingen abgeschlossen. Er sei nicht in einer ernsten Beziehung und darüber „jeden Tag froh“, sagte Penn der New York Times . „Ich bin einfach frei.“ Sollte er wieder eine Beziehung haben, dann ohne verletzt zu werden. „Ich glaube nicht, dass mir Romantik noch einmal das Herz brechen wird.“ Penn war in den Achtzigern vier Jahre lang mit Sängerin Madonna verheiratet, weitere Ehen folgten.

Detailansicht öffnen (Foto: Gareth Fuller/dpa)

William, 42, Prince of Wales, und Catherine, 42, Princess of Wales, suchen Personal. Auf der Plattform Linkedin veröffentlichte der Haushalt des Paares eine Anzeige: Gesucht wird ein „Correspondence Specialist“ in Vollzeit, 37,5 Stunden, Montag bis Freitag, Einsatzort vorwiegend Kensington Palace, mit gelegentlichen Reisen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Die Person soll unter anderem in enger Abstimmung die Korrespondenz des königlichen Haushalts beantworten. Interesse an dessen Arbeit sei „wünschenswert“. Bewerberinnen und Bewerber – auf Diversität werde Wert gelegt – sind bis 28. Juni gebeten, sich mit Lebenslauf und Motivationsschreiben zu bewerben und eine Gehaltsvorstellung anzugeben.

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Bahlo/dpa)

Sarah Connor, 44, Sängerin, und Marc Terenzi, 45, Sänger, beschenken ihre Tochter mit eigenwilligen Ritualen. Den 18. Geburtstag von Summer Antonia Soraya feierte das ehemalige Pop-Paar als Gartenfest gemeinsam mit der Familie. Dabei bekam die 18-Jährige ein rohes Ei auf den Kopf und wurde von ihrem Vater in den Pool geworfen, wie eine ihrer Tanten, Connors Schwester Lulu Lewe, auf Instagram berichtet. „Tradition, beim 18. Geburtstag gibt’s Eier auf den Kopf“, schrieb sie dazu. Anwesend war offenbar auch Connors andere Schwester Anna-Maria Ferchichi, nach Dubai ausgewanderte Ehefrau von Rapper Bushido, die auf Instagram schrieb, sie habe ihre Familie vermisst.

Detailansicht öffnen (Foto: Ida Marie Odgaard/dpa)

Christian, 18, dänischer Kronprinz, trägt eine neue Kopfbedeckung. Der Sohn von König Frederik und Königin Mary hat sein Abitur bestanden. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden“, sagte er vor Reportern nach der letzten Prüfung. In den kommenden Wochen wolle er den Sommer genießen und feiern. Was seine Zukunftspläne angeht, blieb der Kronprinz vage. Nach den Sommerferien wolle er „die Welt sehen“. Genau wie seine Mitschülerinnen und Mitschüler vom Ordrup-Gymnasium trug Christian die in Dänemark für Abiturienten typische weinrot-weiße Mütze auf dem Kopf.

Detailansicht öffnen (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Leander Haußmann, 64, Regisseur, gibt Erziehungstipps. „Ich kann Eltern nur davon abraten, ihren Kindern, die Künstler werden wollen, zu sagen, dass sie erst was Anständiges lernen sollen. Das ist der unsinnigste Satz, den man sagen kann“, sagte er der Deutschen-Presse Agentur. Bevor aus Haußmann ein erfolgreicher Theater- und Filmemacher („Sonnenallee“) wurde, hatte er etwas ganz anderes gelernt. „Als Druckermeister statt Regisseur wäre ich ganz bestimmt nicht froh geworden.“ So, wie er den Beruf damals gelernt hat, gebe es ihn auch nicht mehr. „Für mich ist das verlorene Zeit.“