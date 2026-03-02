Manuel Hagel , 37, CDU -Spitzenkandidat im Südwesten, ist in Vergessenheit geraten. Zumindest bei einer gewissen Eva M. , 23, mit der die Bild -Zeitung gesprochen hat und deren Realschulklasse Hagel 2018 besucht haben könnte. Im Wahlkampf in Baden-Württemberg hatte Hagel ein acht Jahre altes Video eingeholt, in dem er auf zweifelhafte Art von einem Besuch an einer Mädchenrealschule schwärmt. Für 29-jährige Landtagsabgeordnete gebe es „schlimmere Termine als diesen“, sagt er darin. Eine Schülerin aber, die werde er „nie vergessen“, die habe ihm die erste Frage gestellt: „Sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen.“ Hagel hat sich für die Sätze inzwischen entschuldigt. Die Bild-Zeitung hat nun eine Eva M. ausfindig gemacht, die ein Jahr nach Hagels Besuch an ebenjener Realschule ihren Abschluss gemacht hat. „Ja, ich habe braune Haare“, sagte sie demnach. „Ja, ich habe braune Augen, von mir aus auch rehbraune.“ Doch falls es sich um jene Eva handelt, die Hagel so lebhaft in Erinnerung geblieben ist, war die Begegnung für sie weniger einprägsam: „Kann schon sein, dass er damals bei uns in der Klasse war. Aber ich erinnere mich nicht an ihn.“

(Foto: Christian Charisius/dpa)

Julian Nagelsmann, 38, Fußball-Bundestrainer, studiert das Jubelverhalten seiner Spieler. „Wenn ich sehe, ein Spieler schießt ein Tor und jubelt nicht richtig, dann ist das für mich ein Marker, dass da irgendwas nicht stimmt“, sagte er im Interview mit dem Kicker. Er mache sich in dem Fall Notizen. Denn: „Wenn du dich über ein Tor nicht mal mehr richtig freust, dann kannst du Fußball eigentlich sein lassen, weil das das Salz in der Suppe ist.“ Im Fußball gehe es nun mal um Tore und die gehörten gefeiert. „Wenn ich das nicht mehr feiere, dann muss ich einen anderen Job machen.“ Beispiele für adäquaten Jubel hat man laut Nagelsmann bei den Olympischen Winterspielen sehen können.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Rihanna, 38, Sängerin, hält ihre Fans unter Spannung. In einem schnell geschnittenen Clip, den sie auf Instagram postete, zeigte sie „eine Nacht im Leben“ von Rihanna. Darin sagt sie in einem Meeting, sie müsse „danach noch ins Studio gehen“. Später dann arbeitet sie tatsächlich in einem Tonstudio, sitzt am Mischpult, schreibt in ein Notizbuch und tanzt auch kurz. Woran sie arbeitet, wird nicht klar. Ihre Fans aber hoffen: an einem neuen Album. Und drücken diese Hoffnung deutlich in den Kommentarspalten aus. „Ich habe Studio gehört“, schreibt jemand mit Feuer-Emojis. Die Sängerin solle endlich „die Musik droppen“, ein anderer. Rihanna hat ihr bisher letztes Album „Anti“ 2016 herausgebracht.

(Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Woody Harrelson, 64, Schauspieler, scheut keine unkonventionellen Methoden, um Freunde zu machen. Harrison Ford, 83, habe er in Los Angeles mal in ein Sushi-Restaurant gehen sehen, erzählte er in einer Laudatio auf Ford bei einer Preisverleihung. „Ich bin ihm gefolgt, er hat mich zum Mittagessen eingeladen“, sagte Harrelson. Sie hätten sich großartig unterhalten. „An einem Punkt haben wir – und ich mache keinen Spaß – drei Minuten am Stück gelacht. Und das hat unsere Freundschaft besiegelt, so wie Lachen das tut.“ Harrison Ford hat am Sonntag den SAG Life Achievement Award für sein Lebenswerk erhalten.

(Foto: Soeren Stache/dpa)

Désirée Nosbusch, 61, Schauspielerin und Moderatorin, räumt schon für ihre Nachfahren auf. Für ihr Testament habe sie „alles geregelt“, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. „Wissen Sie, ich lebe allein mit meinem Hund und bin viel unterwegs. Wenn mir morgen etwas passieren sollte – was ich natürlich nicht hoffe –, dann möchte ich meinen liebsten Menschen keine Unordnung hinterlassen.“

Niemand solle sich nach ihrem Tod in einem Moment der Trauer fragen müssen, wie sie beerdigt werden wolle, sagte Nosbusch. „Deshalb habe ich vor etwa eineinhalb Jahren alles festgelegt. Meine Kinder wissen, was ich mir wünsche. Es ist geklärt, was mit meinem Hund geschieht, wie meine Beerdigung aussehen soll – all das. Und offen gesagt: Es tut gut, das einmal niederzuschreiben. Dann ist es aus dem Kopf.“

Die gebürtige Luxemburgerin hat zwei erwachsene Kinder.