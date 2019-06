6. Juni 2019, 18:46 Uhr Mannheim Posen verboten

Ein sogenannter "Autoposer" hat einen Gerichtsprozess verloren. Die Stadt darf ihn wegen Lärmbelästigung verbannen.

Die Verbannung eines sogenannten Autoposers aus Mannheim ist rechtens gewesen. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) hervor. Die Richter bestätigten eine Entscheidung der Vorinstanz und betonten jedoch, dass sich aus der Entscheidung kein generelles Fahrverbot ableiten lasse. Wenn sich der Autofahrer gesetzeskonform verhalte, dürfe er natürlich mit seinem Fahrzeug in Mannheim fahren. Verzichten müsse er beispielsweise aber auf unnötige Gasstöße und unnötigen Lärm. Im vorliegenden Fall geht es um einen Mann aus Ludwigshafen, der im Sommer 2016 mehrfach in der Innenstadt von Mannheim mit einem Jaguar F-Type aufgefallen war. Wegen Lärmbelästigungen kam es zu zahlreichen Meldungen sowohl von Passanten als auch mehreren örtlichen Polizeidienststellen. Daraufhin ordnete die Kommune das Verbot an. Dagegen klagte der Mann erfolglos vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Der VGH wies nun seinen Antrag auf Zulassung der Berufung rechtskräftig ab.