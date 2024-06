Von Joshua Beer, Mannheim

Um 11.34 Uhr läutet die Rathausglocke ein Mal und auf den Marktplatz in Mannheim legt sich Totenstille. Schweigeminute. Soeben hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen weißen Blumenstrauß mit einer Schlaufe in Deutschlandfarben vor dem Marktbrunnen abgelegt. Hat kurz gekniet vor all den schon dort liegenden Blumen, den Kerzenreihen, den roten Herzballons, die in der Sonne glänzen.