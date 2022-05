Von Max Ferstl und Moritz Geier

Ferid Aziz muss ständig an den Mann denken. Wie er dort lag auf dem Boden vor der Metzgerei, in der Aziz immer sein Fleisch kauft. Wie er sich aufbäumte, als die Polizisten ihn zu Boden drückten. Der Mann auf dem Bauch, die Polizisten auf seinem Rücken, so hat er es in den Videos im Internet gesehen, immer wieder. Ferid Aziz denkt an die Schläge des Polizisten, zwei Mal Richtung Kopf. "Es vergehen keine zwei Stunden, in denen ich nicht an den Mann denke", sagt er.