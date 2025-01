Mordprozess in Mannheim

Von Veronika Wulf, Mannheim

Weil sie sich so sehr eine Tochter wünschten, ging ein Ehepaar aus Sandhausen bei Heidelberg offenbar bis zum Äußersten: Sie sollen dafür gemordet haben. So sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft Mannheim, die Anklage wegen zweifachen heimtückischen Mordes und Entziehung Minderjähriger erhoben hat. Die damals 44-jährige Ina O.-J. und ihr 43-jähriger Ehemann Marco O. sollen zwei Ukrainerinnen getötet haben, eine Frau und ihre Mutter, um die Tochter der Jüngeren zu entführen. Das fünf Wochen alte Baby sollen sie an sich genommen und für ihr eigenes ausgegeben haben. Dies haben Ina O.-J. und Marco O. nun vor Gericht gestanden.