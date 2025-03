Bei einem Vorfall in der Mannheimer Innenstadt sind Informationen aus Sicherheitskreisen zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Laut einem Polizeisprecher war ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Der mutmaßliche Fahrer wurde festgenommen.

Der Mannheimer Morgen und weitere Medien berichten unter Berufung auf Augenzeugen, das Auto sei vom Friedrichsring kommend durch die Fußgängerzone gefahren – mindestens bis zum Paradeplatz, wo der Wagen mehrere Menschen erfasst haben soll. Die Planken, durch die das Auto gefahren sein soll, sind die zentrale Einkaufsmeile der als „Quadrate“ bezeichneten Mannheimer Innenstadt. Die etwa 800 Meter lange Fußgängerzone führt durch die Quadrate vom Wasserturm zum Paradeplatz.

(Foto: SZ-Grafik)

Die Uniklinik Mannheim hat nach eigenen Angaben alles für einen Massenfall von Verletzten vorbereitet. Im Klinikum sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden, mit dem die Versorgung von Verletzten vorbereitet wird. Es seien acht Traumateams im Einsatz, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. „Verschiebbare Operationen, die noch nicht begonnen hatten, wurden umgehend vom Operationsplan genommen, um zusätzliche Operationskapazitäten zu schaffen“, teilte die Uniklinik mit. Es seien auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen verstärkt worden.

Der festgenommene Fahrer des Wagens liegt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verletzt im Krankenhaus. Er soll deutscher Staatsbürger sein. Details zu den Hintergründen des Vorfalls sind noch nicht bekannt.

Bei X ruft die Mannheimer Polizei dazu auf, die Innenstadt zu meiden und weiträumig zu umfahren. Es könne sein, dass die Absperrmaßnahmen noch bis in den späten Abend andauern würden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.Nach Angaben der Polizei gibt es auch im benachbarten Ludwigshafen wegen des Einsatzes in Mannheim vermehrte Kontrollen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat wegen der Ereignisse in Mannheim ihre Teilnahme am Rosenmontagszug in Köln vorzeitig abgebrochen. „Die Rettung von Menschenleben, Versorgung von Verletzten und die ersten Ermittlungen durch die Behörden in Mannheim stehen jetzt im Vordergrund“, teilte ein Sprecher mit.

Beamte der Spurensicherung untersuchen den Ford, der in die Menschenmenge raste. (Foto: Boris Roessler/dpa)

Ein Fasnachtsumzug in der Mannheimer Innenstadt am gestrigen Sonntag war unter anderem mit mehreren Lastwagen abgesichert gewesen. Am heutigen Rosenmontag fand in den Quadraten keine derartige Veranstaltung mehr statt, allerdings sind in der Innenstadt diverse Buden aufgebaut. Der Fasnachtsmarkt am Wasserturm scheint nicht von dem Vorfall betroffen gewesen zu sein.