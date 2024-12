Am Mittwochmorgen wird mitten in New York ein Konzernchef erschossen. Der Schütze flüchtet mit einem Leihfahrrad. Die an Kriminalität gewöhnte Metropole steht unter Schock. Eine Gewalttat unter vielen? Wohl eher nicht.

Boris Herrmann, New York

Es sieht aus wie ein Auftragsmord in einem Mafia-Film, aber die Bilder, die jetzt überall kursieren und die wahrscheinlich schon halb New York gesehen hat, sie stammen von einer Überwachungskamera vor dem Hilton Hotel in Manhattan. Man sieht darauf, wie der ganz in schwarz gekleidete Killer sich seinem Opfer von hinten nähert und ihm auf dem Bürgersteig vor dem Hoteleingang in den Rücken schießt. Und dann noch ein paarmal hinterher, als das Opfer bereits auf dem Boden liegt. Eine Frau, die einen Kaffeebecher in der Hand hält, steht direkt daneben und läuft panisch aus dem Bild. Mittwochmorgen, 6:44 Uhr, mitten in einer der touristischsten Gegenden von New York.