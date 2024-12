Der Vorstandschef des US-Krankenversicherungskonzerns UnitedHealthcare ist Medienberichten zufolge am Mittwochmorgen in New York erschossen worden. Brian Thompson sei vor dem Hilton Hotel in Midtown in die Brust getroffen worden, berichteten die New York Post und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Polizeikreise. Der 50-Jährige sei in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt worden sei. Die New Yorker Polizei bestätigte die Berichte zunächst nicht, Identifikation und Information der Familie seien noch nicht abgeschlossen. Nach dem Täter wurde noch gesucht.