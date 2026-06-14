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SpanienHat er seinen Vater geschubst?

Lesezeit: 5 Min.

Am 19. Mai wird Jonathan Andic, Sohn des Milliardärs Isak Andic, festgenommen.
Am 19. Mai wird Jonathan Andic, Sohn des Milliardärs Isak Andic, festgenommen. LLUIS GENE/AFP

Ein verdächtiger Fußabdruck, ein verschwundenes Handy. Im Fall um den Tod des Milliardärs und Mango-Gründer Isak Andic werden fast täglich neue Details bekannt. Er stürzte 2024 beim Wandern ab. Mit dabei: sein Sohn.

Von Patrick Illinger, Madrid

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Zwei Männer gehen auf einen Berg, doch nur einer kehrt zurück. Der andere ist in die Tiefe gefallen und gestorben. Allein dieses Szenario regt Fans von Kriminalgeschichten zu Spekulationen an. In diesem Fall kommt noch hinzu: Der Abgestürzte war der reichste Mann von Katalonien und der Überlebende sein Sohn.

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Im Gericht berichtet ein Zeuge, wie er die Leiche des achtjährigen Fabian fand – gemeinsam mit der Angeklagten. Und: Warum schaltete die ihr Handy zum möglichen Tatzeitpunkt für 80 Minuten aus, obwohl sie doch sonst immer online war?

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