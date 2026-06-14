Ein verdächtiger Fußabdruck, ein verschwundenes Handy. Im Fall um den Tod des Milliardärs und Mango-Gründer Isak Andic werden fast täglich neue Details bekannt. Er stürzte 2024 beim Wandern ab. Mit dabei: sein Sohn.

Zwei Männer gehen auf einen Berg, doch nur einer kehrt zurück. Der andere ist in die Tiefe gefallen und gestorben. Allein dieses Szenario regt Fans von Kriminalgeschichten zu Spekulationen an. In diesem Fall kommt noch hinzu: Der Abgestürzte war der reichste Mann von Katalonien und der Überlebende sein Sohn.