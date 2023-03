Von Alexander Menden und Veronika Wulf

Es bleibt still in Saal 23 des Landgerichts Münster, als Richterin Cornelia Oen das Urteil gegen Nuradi A. verkündet: fünf Jahre Jugendstrafe sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für suchtkranke Straftäter wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Oen folgt damit den Forderungen der Staatsanwaltschaft, welche diese als Strafe für den tödlich endenden Angriff des Angeklagten auf den Transmann Malte C. im vergangenen Jahr gestellt hatte.