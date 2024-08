Von Patrick Illinger

Kurz vor zehn Uhr abends am vergangenen Freitag an Mallorcas Ostküste. Drei Einheimische angeln vor der Bucht von Cala Bona von einem kleinen Boot aus Tintenfische, als aus dem Dunkel der Nacht eine Motoryacht auftaucht und mit voller Fahrt auf sie zuhält. Die Männer rufen, doch es kommt zur Kollision. Einer der Angler überlebt den Unfall nicht. Er treibt leblos im Wasser, die beiden anderen finden ihn nur, weil seine Stirnlampe eingeschaltet ist. So lautet die Version des Unglücks, die einer der Überlebenden einheimischen Medien berichtete.