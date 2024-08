Ein dunkelblaues Auge, die Brust voller aufgeklebter Elektroden, ein Blutdruckmesser am Arm. So lichteten die Lokalzeitung Diario de Mallorca ebenso wie die deutschsprachige Mallorca Zeitung am Donnerstag den 71-jährigen Taxifahrer José María P. in einem Krankenhausbett auf Mallorca ab. Er fahre seit 40 Jahren Deutsche herum, sagte er den Blättern, nie habe es Probleme gegeben.