Auf Mallorca wird ein Taxifahrer brutal verprügelt. Nun bestätigt die Essener Polizei, dass Mitarbeiter involviert seien. Ein Beamter wird in den Innendienst versetzt. In den sozialen Medien bricht sich die Wut vieler Spanier über „los alemanes“ Bahn – und dann fährt auch noch offenbar eine deutsche Luxusyacht vor der Ostküste einen Angler tot.

Von Patrick Illinger, Christian Wernicke, Essen, Madrid

Die Nachrichten aus der Ferne drücken aufs Gemüt im Polizeipräsidium in Essen. Nach SZ-Informationen aus Sicherheitskreisen waren mindestens zwei Beamte aus der Ruhrmetropole an dem brutalen Zwischenfall auf Mallorca beteiligt, bei dem ein spanischer Taxifahrer krankenhausreif geschlagen wurde. Daheim treten die Männer als Hüter von Recht und Ordnung auf – in Uniform und mit Waffe im Holster. Mindestens einer der Essener Polizisten wurde nun vorerst vom Dienst auf der Straße in den Innendienst abgeordnet.