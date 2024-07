Vor einem Jahr sollen mehrere junge Männer aus Lüdenscheid eine junge Deutsche am Ballermann vergewaltigt haben. Seitdem sitzen die Beschuldigten in Haft. Noch immer hat die örtliche Justiz keine Anklage erhoben. Weshalb dauert die Ermittlung derart lang?

Von Patrick Illinger

Am Abend des 13. Juli 2023 taten junge Menschen am Strand von Mallorcas Hauptstadt Palma das, was junge Menschen dort tun: Sie feierten, sie tranken, sie flirteten, und manche hatten Sex, gleich am Strand zum Beispiel. Doch für eine junge Frau aus Hannover endete die Nacht in einer Katastrophe. Die 19-Jährige wurde mutmaßlich Opfer einer Gruppenvergewaltigung.