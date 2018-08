17. August 2018, 18:50 Uhr Mallorca Balla Baller

Der Ferieninsel Mallorca entkommt man einfach nicht. Selbst dann nicht, wenn man noch nie dort war. Höchste Zeit für eine Würdigung dieses Sehnsuchtsortes, der zwischen Isolation und Eskalation schwankt.

Von Martin Zips

Mallorca, du Sehnsuchtsort des noch nie dort Gewesenen! Du Beverly Hills Europas! Du wahrscheinlich schönste aller schönen Inseln - mit Millionen treuesten Besuchern. Auch in diesem Sommer schauen wir wieder auf dich.

Zunächst war da der Hai, der plötzlich zwischen den Tretbooten schwamm. Im seichten Wasser wurde er eingeschläfert. Dann gab es diesen Radsportler, der mit dem Besenstiel die Freunde des Filmfabrikanten angriff. Und jetzt tritt die Bürgermeisterin von Andratx auf und behauptet, dass ein einst so tragisch auf Skiern gestürzter Rennfahrer bald auf ihre Insel zieht. Eine Plauderei, die von der Familie natürlich sofort dementiert wird.

Insel - allein das Wort hat etwas Beruhigendes. Bibliotheken und Kirchen gelten als "Inseln der Ruhe", Verkehrsinseln schützen vor Gefahr, auf Saunainseln wird die Ursprünglichkeit gepflegt und allein der Gedanke an einen ganz realen Inselaufenthalt, sagen wir: auf Mallorca, löst gerade bei Büromenschen ein wohliges Gefühl aus.

War es vielleicht Mallorca, das der Dichter Hesiod im 6. Jahrhundert vor Christus vor Augen hatte, als er die "Insel der Seligen" pries? Ein Ort für Helden, unerreichbar für die meisten. Im Mittelalter dann folgte die "insula amoena" (komfortable Insel), auf der - zumindest in der Vorstellung - echt alles möglich war. Doch noch nie hatten derart viele Menschen auch im echten Leben die Chance, für kürzere oder längere Zeit einmal echte Insulaner zu werden. Man muss dafür ja nicht gleich die 30-Millionen-Euro-Villa mit zwölf Garagenplätzen, einem Helikopter-Landeplatz und neun Schlafzimmern in der Nähe der Stadt Alcúdia kaufen, die derzeit auf Platz drei der teuersten spanischen Immobilien steht. Das berichtet das Mallorca Magazin. Vielen Inselfreunden reicht ein schlichter Trip mit dem Billigflieger (interessant: Ryanair-Präsident Michael O'Leary soll sich laut Mallorca Zeitung gerade ein Barockschloss mit drei Innenhöfen in Palma de Mallorca zugelegt haben). Wer sich was kaufen möchte: Neben Elke Sommer, Rafael Nadal und Til Schweiger ist immer wieder mal was frei. Auf ruhige Nachbarn allerdings wäre schon zu achten.

Wer das Inseldasein wählt, der schätzt ja meist die Ruhe. So hatte es schon Frédéric Chopin gehalten, der auf Anraten seines Arztes den Winter 1838/39 in Valldemossa verbrachte und in der Abgeschiedenheit gleich zwei Polonaisen und ein Scherzo komponierte. Oder Winston Churchill, der auf Mallorca den dritten Band seiner Memoiren verfasste. Dass der äthiopische Kaiser Haile Selassie im Hotel Formentor im Nordosten der Baleareninsel einst seinen Hund mit Schlagsahne fütterte, während Charlie Chaplin sich ebendort bereits zum Frühstück Innereien braten ließ, das weiß man nur, weil es mal irgendjemand ausgeplaudert hat. Tut man nicht.

Andererseits: Schon interessant, dass Erzherzog Ludwig Salvator von Österreich (1847-1915) erst am Wiener Hof als skurriler Sonderling verlacht wurde, im ländlichen Mallorca aber später sehr gut ankam. Der Mann, der als Architekt des Balearen-Tourismus gilt, soll seine vielen unehelichen Kinder dort, ebenso wie seine Geliebten, stets vorbildlich versorgt haben. Auch Affären mit dem eigenen Geschlecht war er nicht abgeneigt, während er 22 Jahre lang dort die balearische Kultur und Natur erforschte - und in sieben Bänden beschrieb. Die insula amoena, für ihn war sie alles andere als eine Utopie. Heute, dafür kann der Erzherzog aber nichts, wohnt Hollywood-Schauspieler Michael Douglas in seinem Haus.

Am Hafen von Puerto Portals legen Paris Hilton, Jim Carrey und Bill Gates gerne an

Doch wie schnell kann eine insula amoena zur insula terribilis werden! Zum Beispiel, wenn hier plötzlich neben Tretboot-Haien auch "Virus-Mücken" (Bild, 2016), "Tornados" (Bild, 2007), "Rocker" (Bild, 2013) oder "Nazis" (Bild, 2017) wüten und es sehr, sehr merkwürdig "aus dem Meer brummt" (Kölner Stadt-Anzeiger, 2002). Oder, wenn Schlagerhansel Jürgen Drews, als "König von Mallorca" eine Art Nachfahre des Erzherzogs, mit einer schlimmen Magen-Darm-Grippe im Krankenhaus landet (soeben wieder entlassen!). Blöd auch, wenn ein grüner Außenminister als Gast in der Villa eines Allianz-Vorstandes ertappt wird (2004). Oder wenn ein CDU-Ministerpräsident und späterer Bundespräsident im Pool eines mit ihm befreundeten Finanzhais planscht (2010) sowie ein SPD-Verteidigungsminister mit seiner neuen Lebensgefährtin in einer Ferienanlage (2001) - während daheim das Parlament über Kriegseinsätze berät. Da mag man Mallorca gar nicht mehr. Der vormalige König Juan Carlos übrigens hat ihn heuer abgesagt, seinen jährlichen Mallorca-Urlaub. Vielleicht hat auch er das alles satt.

Entsprechende Details erfährt der Interessierte jedenfalls meist in der Bild-Zeitung, dem Fachblatt für den Ballermann. Obwohl der deutsche Urlauber heute angeblich nicht mehr nur am Strand Zeitung liest, sondern sich vor allem selfiegrafiert, etwa am Hafen von Puerto Portals. Denn dort legen Paris Hilton, Jim Carrey und Bill Gates gerne an. Noch interessanter wäre freilich ein Besuch auf den Yachten von Mahib Mikati, Michail Dmitrijewitsch Prochorow und Prinz Fahd Bin Sultan Al Saud. Doch wer ist schon mit Milliardären aus Libanon, Russland und Saudi-Arabien eng bekannt?

Ach, Mallorca. Wie laut du bist. Und doch wie still. Ein Ort des Wilden und des Zivilisierten, der Isolation und Eskalation. Ein Ort, in dem man sich gerne mal mit Freunden im Poolhäuschen treffen würde - aber auf keinen Fall am Grundstück nebenan in Einsamkeit versinken. "Lauter Schrecknisse, Verwirrung, Wunder und Erstaunen wohnen hier", befindet Gonsalo in Shakespeares "Der Sturm" über die Insel, auf der er als Schiffbrüchiger gelandet ist. Auch das muss Mallorca gewesen sein.