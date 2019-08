13. August 2019, 18:58 Uhr Malaysia Vermisstes Britisches Mädchen ist tot

Eine seit mehr als einer Woche vermisste 15-Jährige wird im Naturschutzgebiet gefunden.

Rettungskräfte haben die Leiche eines seit dem 4. August vermissten Mädchens aus London in Malaysia entdeckt. Die Familie bestätigte, dass es der Leichnam der 15-Jährigen ist, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die nackte weibliche Leiche wurde neben einem kleinen Bach rund 2,5 Kilometer von der Ferienanlage entdeckt, in der das Mädchen Nóra Anne gewesen war. Nóras Familie hatte sie am 4. August nicht mehr in der Ferienanlage Dusun im südmalaysischen Staat Negeri Sembilan gefunden. Sie vermutete, dass das Mädchen entführt wurde. Es litt nach Angaben seiner Eltern an einer Lernschwäche und körperlichen Behinderung.