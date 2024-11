Maite Kelly , 44, Sängerin, fühlte sich in Gesellschaft allein. „Ich war schon als Kind das schwarze Schaf in der Familie “, sagte sie Bild . „Ich konnte nicht wirklich andocken bei meinen Geschwistern. Ich tanzte anders, ich schrieb anders, ich hatte auf alles einen anderen Blickwinkel.“ Maite Kelly ist das zweitjüngste von insgesamt 13 Kindern der Kelly Family. Auf die Frage, ob sie darunter gelitten habe, sagte sie: „Es ist nie einfach, sich unverstanden zu fühlen. Ich habe mich eingefügt.“ Streit habe sie heute aber mit keinem ihrer Geschwister. 2007 löste sich Kelly von ihrer Familie musikalisch und startete eine Solo-Karriere als Sängerin. Ihr bislang erfolgreichstes Lied war 2014 „Warum hast du nicht nein gesagt“, ein Duett mit Schlagerstar Roland Kaiser.

(Foto: Chirstoph Soeder/dpa)

Dieter Bohlen, 70, Kinder- und Musikproduzent, nutzt den Handy-Zugang als Erziehungsmittel. „Bei uns geht alles über Bildschirmzeit. Das ist im Moment die absolute Währung“, sagte er Bild. Wenn man denen sagt, dass sie heute nur eine Stunde Bildschirmzeit kriegen, laufen die wie auf Schienen.“ Bohlen hat insgesamt sechs Kinder, von denen vier erwachsen und die jüngsten 11 und 13 Jahre alt sind. Danach gefragt, wie er als Vater sei, sagte er: „Das wird viele jetzt wundern, aber ich bin der liebste, aufopferungsvollste, tollste, netteste Vater dieses Planeten.“ Er mache alles für seine Kinder „Ich fahre sie zur Schule. Es gibt kein Nein, wenn sie mich etwas fragen. Deshalb bin ich auf der anderen Seite auch ein schlechter Vater.“ Zu seinen Kindern habe er ein enges Verhältnis. „In schlauen Büchern steht immer, dass man mit seinen Kindern nicht befreundet sein soll. Man muss ihnen Grenzen aufzeigen. Das ist ganz wichtig, damit ein Kind Selbstvertrauen gewinnt.“ Aber bei ihm laufe es eben anders – er sei verliebt in seine Kinder.

(Foto: Henning Kaiser/dpa)

Sebastian Pufpaff, 48, Moderator, hat kein Herz für Kabarettisten. „Ich war früher Kabarettist, glauben Sie mir: Ich weiß, wie der erhobene Zeigefinger geht“, sagte Pufpaff, der mittlerweile „TV total“ moderiert, der Deutschen Presse-Agentur. Aber das wolle er nicht mehr. „Kabarett ist auch in sich verlogen, würde ich sagen. Ich denke, Kabarett ist das, was der katholischen Kirche am nächsten kommt, mit Ablasshandel und Sünde“, sagte er. „Vorne steht jemand, der eine große Lüge aufrechterhält und die Anwesenden hinter sich scharrt. Die große Lüge ist, dass man zu den Guten gehört und nicht ins Fegefeuer kommt.“

(Foto: Gerorg Wendt/dpa)

Pascal Hens, 44, Ex-Handballprofi, kann besser mit Toren als mit Tönen. In der ProSieben-Show "The Masked Singer" ist er als erster prominenter Teilnehmer rausgewählt worden. Hens steckte hinter der Maske eines Nashorns mit Italo-Macho-Art. „Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt“, sagte er unmittelbar nach der Enttarnung zur Wahl seiner Performance. „Ich wollte rappen.“ Seine Teilnahme an der elften Staffel habe ihm trotzdem „sehr viel Spaß“ gemacht.