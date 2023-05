© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Vor der traditionellen Abend-Demonstration am 1. Mai in Berlin ist die Anspannung immer groß. Nach den Silvesterkrawallen mit Angriffen auf Rettungskräfte galt das diesmal umso mehr. Doch am Ende zieht die Polizei einen bemerkenswerten Vergleich.