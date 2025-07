Rassismus an Schulen : „Es wäre eine Katastrophe, wenn Hakenkreuz-Schmierereien an Schulen normal würden“

Grundschulkinder, die rassistisch beleidigt werden, rechtsextreme Bilder im Klassenchat – das ist Teil des Schullebens, auch in München. Das zeigt ein Bericht, in dem die bekannten Vorfälle dokumentiert werden. Wie die Stadt dem entgegenwirken will.