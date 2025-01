Von Veronika Wulf

Das neue Jahr ging für Brahim B. nicht gut los. Es war schon hell, als er sich am Neujahrsmorgen in Magdeburg auf den Nachhauseweg machte. Er hatte als DJ in einem Club aufgelegt, dann noch in einem Restaurant bei einer After-Show-Party bis 8 Uhr morgens. Müde, aber glücklich saß er in der Straßenbahn, als ihm auffiel, dass sein Handy fehlte, so erzählt es der 31-Jährige zwei Tage später am Telefon. Er stieg aus, Station Neustadt, nur um das Handy dann doch in seiner Tasche zu finden. 10:03 Uhr zeigte das Display an, zwölf Minuten bis zur nächsten Bahn. Da näherte sich eine Gruppe, fünf Männer, eine Frau.