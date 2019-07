22. Juli 2019, 18:27 Uhr Männermode Zieht Euch was an

Wenn es richtig heiß ist, wird es mit der Herrengarderobe knifflig. Aber vielleicht muss es gar nicht immer nackte Haut sein? Wie Männer sich bei heißem Wetter gut kleiden können.

Von Max Scharnigg

Die heute jährlich debattierte Frage, was ein Mann im Hochsommer anziehen oder besser gesagt weglassen darf, ist noch gar nicht so alt. Sie stellt sich im Grunde erst, seit man sich hierzulande nicht mehr darauf verlassen kann, dass sich erwachsene Männer von selbst wie erwachsene Männer kleiden. Oder dass ihnen auch an den paar Tagen mit hochsommerlicher Wärme noch eine gewisse Restwürde wichtig ist. Wenn also jeden Sommer wieder über kurze Hosen, Tanktops und Flipflops diskutiert wird, dann wohl vor ...